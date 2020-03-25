Жителям Подмосковья расскажут о поправках к Конституции в МФЦ

В российских МФЦ будут рассказывать о поправках в Конституцию. На все вопросы ответят сотрудники центров — они прошли специальное обучение. Один из информационных стендов разместили в Одинцове.

Общероссийский народ фронт и Центризбирком подписали соглашение об информировании по поправкам в основной закон страны. Одинцовский МФЦ стал первой площадкой такого плана. Скоро они появятся в других подмосковных городах.

«Мы провели обучение сотрудников МФЦ нашего региона, и они теперь квалифицированно могут объяснить всем по поправкам», — пояснил член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

С вопросами посетители смогут обратиться к сотрудник центра на респешен. Им разъяснят, зачем предлагают внести те или иные поправки. Дальше — выбор за жителями региона.

В ОНФ также собирают данные о том, сколько человек планируют прийти на общероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля. Выясняют общественники и наиболее интересные гражданам поправки. Для этого людям предлагают поставить на стенде галку в соответствующей графе.