Жителям Подмосковья рассказали о погоде на 22 мая

Москвичам и жителям Подмосковья рассказали о погоде на воскресенье, 22 мая. По данным Гидрометцентра РФ, осадков не будет, ожидается переменная облачность.

В москве температура воздуха прогреется днем до +14 градусов, ночью будет прохладней, столбики опустятся до +2…+4 градусов.

В Подмосковье днем термометр покажет от +10 до +15 градусов, ночью воздух остынет местами до 0 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 740 миллиметров ртутного столба.

Потепление в регионе ожидается в середине следующей недели, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, столбики термометра поднимутся до +20 градусов. Весна вернет утраченные позиции, начнется подготовка к климатическому лету, сообщили «Известия».