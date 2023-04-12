Общество 12 апреля 2023, 22:27 Жителям Подмосковья предложили стать соискателями «Премии.Знание» Прием заявок стартовал на премию общества «Знание»

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Престижная просветительская премия была учреждена в 2021 году и вручается Российским обществом «Знание». В рамках мероприятия отмечаются достижения российских педагогов, лекторов, блогеров и других деятелей просвещения.

Всего в «Премии.Знание» существует 17 номинаций, среди которых — «Наука и технологии», «Спорт и ЗОЖ», «Экономика, бизнес и право» и другие. Кроме отдельных деятелей в области просвещения, в конкурсной части также принимают участие обучающие проекты (фильмы, книги, платформы и прочее) и компании, направленные на просветительскую деятельность.

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Подать заявку на участие в «Премии.Знание» можно на сайте организации до 5 июня 2023 года.