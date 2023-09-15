Общество 15 сентября 2023, 22:14 Жителям Подмосковья предложили бесплатно отправить посылку в зону СВО Посылки до 10 килограммов для бойцов СВО можно отправить бесплатно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российское правительство совместно с Почтой России создало возможность бесплатной отправки посылок в зону проведения специальной военной операции. Сделать это можно во всех почтовых отделениях страны. Ограничение только одно: она не может превышать 10 килограммов.

При оформлении посылки в адресной строке необходимо указывать следующие данные: ФИО адресата, номер воинской части, индекс 103400 и адрес — город Москва 103400.

Реклама

Такая акция направлена на организацию связи принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих и их родственников, а также с целью поднятия боевого духа.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее отправил очередную посылку в зону проведения СВО. В ближайшее время на передовой окажутся тепловизионные прицелы и рация. Колунов отметил, что прицелы Saim имеют надежные корпуса с защитой от влаги и воды. Они могут работать на коротких и средних дистанциях сквозь туман, дым и осадки.

Рации «Гранит» хорошо проявляют себя на передовой, имеют 16 каналов связи и ударопрочный корпус. Так о ней отзываются сами военнослужащие.