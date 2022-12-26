Эксклюзив 26 декабря 2022, 18:08 Жителям Подмосковья подсказали, где приятно и выгодно провести активный отдых во время праздников Россиянам предложили выгодный и полезный новогодний отдых на свежем воздухе Публичное достояние

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Впереди россиян ожидают длинные новогодние каникулы. Чтобы не засиживаться в домах и провести время с пользой для здоровья, жителям и гостям Подмосковья предложили посетить горнолыжные комплексы. Где именно, «360» рассказала старший менеджер по маркетингу сотового оператора Tele2 Анна Быковская.

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Россияне могут отдохнуть в парке «Волен Степаново» и «Гай Северина». Их ожидает не только свежий воздух, но и приятный бонус от популярного сотового оператора.

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«Наши абоненты могут получить 20% скидку на ски-пасс и ароматный горячий кофе, а также в горнолыжном комплексе „Гай Северина“ получат скидку в 20% на полный комплект оборудования в прокате», — сообщила сотрудница компании.

Эксперты считают, что в этом году турпоток в России увеличится на 35% по сравнению с прошлым годом.

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