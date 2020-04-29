Жителям Подмосковья объяснили, что грозит за шашлыки в самоизоляции

На майских праздниках люди в Подмосковье традиционно устраивают шашлыки и собираются компаниями. В этом году за такие посиделки во время режима самоизоляции будут наказывать.

«Если бы можно было дать по одному месту, то лучше бы дать. Особенно тем, кто не понимает, молодежи. У нас, к сожалению, были такие случаи, но мы этого делать не можем, поэтому существует КоАП, административные нарушения», — ответил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на вопрос о наказаниях за нарушение самоизоляции в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Глава региона также поблагодарил бдительных жителей за активную позицию. Многие сообщают о скоплениях людей или других случаях несоблюдения введенных правил.

«Они сигнализируют, и наша патрульно-постовая служба срабатывает. Я очень надеюсь, что этого больше не повторится, и очень прошу всех жителей, особенно молодых ребят и девчат, все-таки думать головой, а, извините, не другим местом», — заключил губернатор.

Режим самоизоляции действует в Московской области с конца марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочий период до 11 мая. Жителей настоятельно просят не выходить на улицу и оставаться дома. Покидать квартиры можно только в случае крайней необходимости. Если нужно куда-то поехать на личном автомобиле или общественном транспорте, то обязательно нужно получить электронный пропуск.

Всего в Подмосковье COVID-19 болеют 10 947 человек. Уже выписались из больниц 389 пациентов. Летальных случаев насчитывается 90.