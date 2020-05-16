Жителям Подмосковья напомнили об плановых отключениях горячей воды с 1 июля

Горячую воду в Московской области будут отключать с 1 июля. В некоторых районах период отключения воды сократят до десяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее воду планировали отключить с 1 июня. «В связи с эпидемической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в летний период, начиная с 1 июля, и не более чем на 14 календарных дней», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он пояснил, что это необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ, во время которых специалисты обследуют и проведут обслуживание теплового оборудования, исправят неполадки всей системы отопления.

Пока по инициативе губернатора рассматривается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды до десяти дней. Точно известно, что меньше дней без теплой воды проведут жители в Реутове, Краснознаменске, Ленинском округе, Серебряных Прудах, Дзержинском и Котельниках.

До десяти дней сократят отключение в Балашихе, Чехове, Богородском округе, Мытищах, Кашире, Люберцах, Коломенском округе и Королеве. Даты опубликуют на сайтах органов местного самоуправления за месяц до начала отключений. Жителей Подмосковья попросили с пониманием отнестись к этим работам.