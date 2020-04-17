Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплатить ЖКУ и передать показания счетчиков онлайн

Информационно-расчетный центр МосОблЕИРЦ будет дистанционно принимать граждан до 30 апреля. Узнать любую информацию можно по телефону.

Каждый день с 8:00 до 22:00 специалисты центра смогут проконсультировать граждан по телефонам: 8 496 245-15-99 и 8 495 374-51-61.

Помимо этого для связи можно использовать Единый личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыт. В нем можно удаленно:

оплатить ЖКУ без комиссии

передать показания приборов учета

управлять несколькими лицевыми счетами

Такими же услугами можно воспользоваться скачав приложение «Мой Мосэнергосбыт» в App Store или Google Play.

Кроме этого с организацией можно связаться через аккаунты в социальных сетях:

Там можно получить ответы на вопросы, связанные с расчетами и начислениями за ЖКУ.

Ранее «360» рассказывал, что платить за ЖКХ удобнее онлайн. В Подмосковье уже больше одного миллиона жителей начали дистанционно платить за услуги.