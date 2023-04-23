Общество 23 апреля 2023, 04:06 Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за жарку шашлыков на природе МЧС РФ: за жарку шашлыка на природе в Подмосковье предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей Freepik

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Разведение открытого огня и приготовление шашлыка вне специально оборудованных мест на территории Подмосковья чревато штрафом до 15 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» напомнили в региональном ГУ МЧС России.

«Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», — подчеркнули в ведомстве.

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Собеседник агентства отметил, что использование открытого огня является нарушением правил пожарной безопасности и грозит штрафом для физических лиц от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам за нарушение закона придется заплатить от 300 до 40 тысяч рублей.

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