Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить загородный дом от природных пожаров

Чтобы уберечь загородный дом от природных пожаров, нужно установить во дворе емкость с водой, скосить сухостой около участка, а мусор сжигать подальше от леса, забора и построек. Об этом напомнил сайт ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели рекомендовали не позволять детям играть со спичками и зажигалками.

«Если пламя приблизилось к участку и дому, то нужно эвакуировать всех членов семьи, которые не смогут оказать помощь в тушении. Также следует увести в безопасное место домашних животных», — рассказали в ведомстве. При приближении огня необходимо начать обливать крышу и стену дома водой. Также стоит постоянно осматривать территорию двора, чтобы не допустить перехода пожара на участок.

В случае критической ситуации, сказано на сайте, надо немедленно позвонить пожарным, назвать адрес и быстро закрыть все окна, двери и вентиляционные отверстия.

В начале июня под Читой разгорелся природный пожар из-за кафе, сотрудники которого выкидывали горячую золу и угли в лес. Полицейские уже установили личности виновных в ЧП, пишет сайт Nation News.