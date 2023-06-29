Общество 29 июня 2023, 09:33 Жителям пяти российских регионов пообещали «волны тепла» в ближайшие дни Синоптик Вильфанд: в пяти регионах России в ближайшие дни ожидаются волны тепла Unsplash

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Магаданскую, Амурскую области, Хабаровской край, Якутию и Камчатку в ближайшее время накроют волны тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, потепление ожидается в этих регионах с 28 июня по 3 июля. В Магаданской области температура воздуха превысит норму на 6-11 градусов, там воздух прогреется до +28...+35 градусов.

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«Очень жарко будет и в Якутии, где будет до +33...+35 градусов в этот же период», — рассказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что аномальная температура ожидается и Хабаровском крае, где столбики термометров покажут +31...+33 градусов. В Амурской области температура продержится в пределах от +31 до +32 градусов. На Камчатке — до +28 тепла.

Жара придет также в Челябинскую область. В четверг в регионе потеплеет до +31 градуса. Такая погода продержится до начала следующей недели.

Теплом встретят июль Москва и Подмосковье. В столице ожидается повышение температуры воздуха до +24...+25 градусов. В Подмосковье температура может вырасти до +25 градусов. Осадков при этом не ожидается.