Жителям ПГТ Харп в ЯНАО предложили построить собачью площадку

Площадка для выгула собак может появиться в поселке городского типа Харп в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал администрации Лабытнанги.

В администрации округа призвали жителей поселка высказать свое мнение об инициативе. Они могут проголосовать за строительство площадки на сайте «Живем на Севере».

Площадки для выгула собак по инициативе местных жителей уже появились в нескольких населенных пунктах региона: в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Губкинском, Пуровском и Надымском районах.