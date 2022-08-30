Жителям петербургских общежитий захотели запретить курить кальяны

Депутаты петербургского Заксобрания разработали законопроект, предлагающий запретить употребление никотиносодержащей продукции и курение кальянов в помещениях вспомогательного использования коммунальных квартир и общежитий. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Если законопроект примут, в общих помещениях коммунальных квартир будет нельзя курить не только сигареты, но и другие приспособления, и дым или пар не будет досаждать жильцам. Сенатор Владимир Круглый заметил, что одних запретов мало: нужно работать с сознанием граждан.

«Например, как и собственникам квартир, хозяевам комнат в коммуналках помешать курить на своих квадратных метрах уже нельзя. Но даже если такой запрет ввести, то контролировать исполнение будет невозможно — не приставишь же к каждому полицейского. Нужно развивать социальную рекламу, заниматься разъяснительной работой. Не все понимают, насколько сильно курение влияет на здоровье», — подчеркнул он.