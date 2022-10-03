Жителям Петербурга включили отопление | 360°

Общество 03 октября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Петербурга включили отопление

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В понедельник, 3 октября, в Санкт-Петербурге начался старт отопительного сезона. Об этом написал сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В сообщении властей говорится, что все ответственные за работу коммунальных услуг в многоквартирных домах обязаны начать отопительный сезон.

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Первыми тепло начали получать дошкольные и средние образовательные учреждения, организации здравоохранения и социальной защиты. Теперь к отоплению подключились и жилые дома.

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