Жителям Петербурга рассказали о погоде на выходных

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал погоду в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные. По словам синоптика, в городе заметно похолодает, поднимется ветер и пройдут ливневые дожди с грозами. Об этом написал сайт gazeta.spb.ru.

В пятницу, 29 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. В некоторых районах города пройдет ливень.

В выходные дни температура воздуха не превысит +21 градус. Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметров ртутного столба.