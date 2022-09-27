Жителям Петербурга рассказали о погоде, которая установится в городе в первую неделю октября | 360°

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Жителям Петербурга рассказали о погоде, которая установится в городе в первую неделю октября

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, какую погоду ждать горожанам и гостям города в первую неделю октября.

По словам специалиста, погодные условия в начале октября не будут существенно отличаться от тех, которые установилась в последние дни сентября.

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«Серьезных изменений 1 октября не ждем, погода будет похожа на сегодняшнюю. Атмосферное давление немного ниже нормы. Ветер слабый с юга, юго-запада. Преимущественно без осадков. Температура воздуха +11…+13 градусов. Так что теплые вещи еще рано доставать», — добавил Колесов.

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Он также отметил, что в это время в городе ожидаются небольшие осадки.

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