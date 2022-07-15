Жителям Петербурга рассказали, как бороться с нашествием пчел

Жители Санкт-Петербурга начали выкладывать в соцсети видео с роями пчел, которые селятся у их подъездов и остановок. Мастер-пчеловод Иван Горбачев объяснил, как предотвратить нашествие насекомых в больших городах. Об этом написало ИА НСН.

По словам эксперта, насекомых лучше всего собирать в сетку, а затем передать их пчеловодам или отвезти на природу самостоятельно.

«Пчелы ищут экологически чистые зоны. Они селятся около водоемов, а если отрава или пожар, дым, для них это сигнал: „SOS! Надо улетать“. Там, где матка, всегда рой пчел. Она выделяет феромоны, а все пчелы находятся вокруг нее и ее защищают. Они сидят, а разведчики летают и ищут место для будущего дома. Они могут и сами улететь, но лучше, если они надоедают жильцам, убирать их сразу. Надо вызвать специалистов, они поймают этот рой. Их надо смести щеткой в сетку, роевник или емкость, забрать и отвести на природу или отдать пчеловодам. Лучше это сделать вечером», — сказал пчеловод.

Горбачев посоветовал особенно быть осторожными тем людям, кто страдает аллергией. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, то от укуса пчелы можно погибнуть.