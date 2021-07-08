Жителям Петербурга предрекли грозовые дожди

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Петербург в самое ближайшее время придут грозовые дожди. Об этом написал сайт Infоrеасtоr.

Уже 9 июля в городе пройдут кратковременные осадки. Однако по словам метеоролога, прохлады с собой они не принесут. Столбик термометра по-прежнему будет показывать 30 градусов со знаком плюс.

Горожане в такую жару пытаются охладиться в городских фонтанах. Однако их предупреждают, что купание на подобных объектах может вызвать проблемы со здоровьем.