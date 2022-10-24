Жителям Петербурга посоветовали выбирать непарадные маршруты, чтобы отвлечься от суеты города | 360°

Общество 24 октября 2022, 12:00 Жителям Петербурга посоветовали выбирать непарадные маршруты, чтобы отвлечься от суеты города

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Экскурсовод Эвелина Битиева в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» посоветовала жителям Петербурга гулять по непарадным и непопулярным маршрутам города. Таким образом, по ее словам, можно отвлечься от суеты, а также прочувствовать его атмосферу мегаполиса.

«Здесь наглядно можно показать, как жил настоящий Петербург — неприглядный, не глянцевый», — сообщила она.

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Орнитолог и бердвотчер Юрий Михайлов посоветовал петербуржцам наблюдать за птицами. Для этого достаточно прийти в любой парк, сесть на скамейку и смотреть на пернатых. По словам эксперта, такое занятие действует успокаивающе, написали «Невские новости».

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