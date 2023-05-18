Общество 18 мая 2023, 10:24 Жителям Петербурга порекомендовали проверять продукты, купленные на улице Neva.Today: в зоне особо риска находятся молочные, мясные, рыбные продукты

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Чаще всего производители товаров в домашних условиях не имеют специального оборудования для изготовления безопасной продукции. Об этом в разговоре с Neva.Today расскзаали специалисты Роспотребнадзора по Петербургу.

Они отметили, что чаще других в зоне риска находятся следующие виды товаров: молочная, мясная и рыбная продукция. Сюда же попадают грибы и соленья.

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В ведомстве предупредили, что при приготовлении продуктов в домашних условиях в них могут попасть посторонние предметы, в то время как заводы этот момент строго контролируют.