Общество 11 ноября 2022, 08:21 Жителям Петербурга пообещали рекордно теплую погоду до конца недели Синоптик Леус предсказал суточные рекорды максимальной температуры воздуха в Петербурге РИА «Новости»

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Санкт-Петербург в пятницу и субботу может установить два суточных рекорда по максимальной температуре воздуха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус.

«Сегодня к западным берегам Скандинавии приблизится очередной североатлантический циклон, и по его периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы», — написал он.

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Леус уточнил, что циклон сохранит погоду облачной, из-за чего в городе пройдут небольшие дожди и усилится ветер. По его словам температура воздуха в Петербурге пойдет на штурм третьего подряд рекордного суточного максимума.

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Ожидается, что столбики термометров в городе поднимутся до +10…+12 градусов. По области температура воздуха сохранится в пределах +8…+13 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с, добавил синоптик. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.

«В субботу небольшие дожди, сильный ветер, к вечеру возможны прояснения, последний день рекордного тепла», — отметил Леус.

Ведущий специалист центра «Фобос» напомнил, что предыдущий суточный рекорд максимальной температуры воздуха зафиксировали 11 ноября 2008 года. В тот день воздух в Петербурге прогрелся до +10,8 градуса.