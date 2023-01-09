Общество 09 января 2023, 17:18 Жителям Петербурга пообещали оттепель на Старый Новый год

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, какую погоду ждать жителям и гостям города на Старый Новый год.

Как заметил специалист, столбики термометра к празднику опустятся до 0 градусов.

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«Оттепель опять придет к выходным, ночью может быть и около 0 градусов, но днем точно слабый плюс будет с мокрым снегом», — добавил он.

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Сервис Gismeteo обещает +2 градусов и осадки в виде мокрого снега на Старый Новый год.