09 января 2023, 17:18
Жителям Петербурга пообещали оттепель на Старый Новый год
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, какую погоду ждать жителям и гостям города на Старый Новый год.
Как заметил специалист, столбики термометра к празднику опустятся до 0 градусов.
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«Оттепель опять придет к выходным, ночью может быть и около 0 градусов, но днем точно слабый плюс будет с мокрым снегом», — добавил он.
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Сервис Gismeteo обещает +2 градусов и осадки в виде мокрого снега на Старый Новый год.
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