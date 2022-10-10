Жителям Петербурга напомнили об удобных способах оформления парковочных разрешений | 360°

Общество 10 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Петербурга напомнили об удобных способах оформления парковочных разрешений

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В пресс-службе городского комитета по транспорту Санкт-Петербурга напомнили, что с 1 ноября в городе расширится зона платной парковки на 153 улицы. Горожане могут удобными способами оформить парковочные разрешения, написала Neva.Today.

По данным ведомства, уже было подано примерно 1500 заявок на оформление абонементов через личный кабинет регионального портала «Госуслуги» и в МФЦ. Стоимость такого разрешения составляет 1800 рублей.

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Подробную информацию о том, как правильно оформить разрешение, можно почитать на сайте комитета по транспорту, на сайте СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга» или в тематическом чат-боте в Telegram @SPBParkingBot.

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