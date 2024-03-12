Общество 12 марта 2024, 17:33 Жителям Пермского края пообещали первую репетицию весны в выходные

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Синоптики составили прогноз погоды для Пермского края на ближайшие дни. Местных жителей ожидает потепление. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГИС-центра ПГНИУ.

Неделя закончится первой репетицией весны, с юго-запада придет теплый воздух. Уже в выходные столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

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Согласно данным специалистов, температура будет приближена к климатической норме. То же самое касается и объема осадков.