Общество 11 декабря 2023, 11:43 Жителям Пермского края пообещали окончание аномальных морозов

Читать 360tv в

Окончание аномальных морозов ожидается в Пермском крае. К концу недели столбики термометров могут подняться до -8 градусов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные экспертов научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Завтра, 12 декабря, температура останется на прежнем уровне. Однако в последующие дни холода будут постепенно отступать. Уже в пятницу воздух прогреется до -13…-8 градусов.