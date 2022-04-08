Жителям Перми рассказали о потеплении в выходные дни

Сотрудники проекта «Метеоролог и Я» заявили, что в Пермский край в выходные дни придет резкое потепление. Столбик термометра покажет до +15 градусов. Об этом сообщил Ura.ru.

К началу новой недели снежный покров в южной части края разрушится.

«На регион начнет распространяться теплый воздух из Казахстана. Максимальная температура впервые с начала сезона повысится до +10…+15 градусов. Активизируется снеготаяние, в результате чего уже к началу новой недели снежный покров на ряде метеостанций южной части края разрушится», — говорится в сообщении.

В субботу, 9 апреля, в крае ожидается дождь, в воскресенье осадков не прогнозируется. Порывы ветра составят 2-7 метров в секунду.