Общество 29 января 2024, 12:56 Жителям Перми пообещали резкое потепление на этой неделе

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Синоптики спрогнозировали приход аномального тепла в Пермский край. На этой неделе столбики термометров будут показывать 0 градусов, написал сайт Ura.ru со ссылкой на ГИС Центра ПГНИУ.

«В самые теплые дни (во вторник, среду и в субботу) максимальная температура воздуха будет достигать отметок 0…-2», — говорится в сообщении.

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Во вторник, пятницу и субботу в регионе прогнозируются осадки.