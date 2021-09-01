Жителям Перми пообещали холодный сентябрь

Синоптики ГИС-центра Пермского классического университета сообщили о том, что сентябрь в регионе может стать самым холодным за последние 13 лет. Кроме того, в этот месяц возможны обильные осадки. Об этом написал сайт Ura.ru.

«Сентябрь в Пермском крае ожидается холоднее нормы на полтора-два градуса (то есть — самым холодным с 2008 года). Исходя из совокупности имеющихся прогнозов, можно ожидать сентябрь с достаточным увлажнением. Такие продолжительные периоды сухой и теплой погоды, как в сентябре 2015, 2018, 2020 годах в этом году маловероятны», — говорится в сообщении ГИС-центра.

Самым теплым днем в месяце станет 2 сентября. Температура воздуха прогреется до 25 градусов, а с 5 сентября наступит резкое похолодание. Прогноз погоды на сентябрь, по словам синоптиков, не является окончательным.