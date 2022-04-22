Жителям освобожденных территорий Украины выплатили единовременные пособия

Более шести тысяч человек с освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты. В период с 20 апреля в Донбасс и на Украину доставили свыше 700 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщило МЧС России.

«Продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6000 человек», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

В частности, день получили работники бюджетной сферы, пенсионеры. Людям преклонного возраста деньги принесли на дом. Министерство продолжает обеспечивать гуманитарной помощью Украину и Донбасс. Туда присылают продукты питания, бутилированную воду, лекарства, стройматериалы.

Пиротехнические подразделения МЧС России и саперы МЧС ЛНР и ДНР продолжают разминировать территорию Донбасса.

МЧС России заявило об открытии пунктов выплат единовременной помощи на освобожденных территориях Украины 28 марта. Бюджетникам, пенсионерам выплачивают по 10 тысяч рублей.