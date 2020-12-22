Жителям осажденного в войну Севастополя присвоили статус ветеранов

Согласно новому закону, все награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» будут в полной мере получать федеральную поддержку, положенную ветеранам: ежемесячную денежную выплату, жилье, компенсацию расходов на оплату коммуналки, лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Предусмотренные изменения внесут в закон «О ветеранах». Ранее его внесли в парламент депутаты «Единой России». Госдума приняла его 9 декабря. Сенаторы одобрили 16 декабря. Новый закон вступит в силу сегодня.