28 апреля 2023, 10:53
Жителям осажденного Сталинграда присвоили статус ветеранов Великой Отечественной войны
Путин приравнял жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о распространении статуса ветерана Великой Отечественной войны на обладателей знака отличия «Житель осажденного Сталинграда». Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Обладателями знака являются жители, которые в период Сталинградской битвы находились на территории осажденного города.
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Согласно указу президента, теперь на них распространяются все меры социальной поддержки и льготы, предусмотренные законом «О ветеранах».
В том числе речь идет о повышении пенсий по случаю потери кормильца, по инвалидности и за выслугу лет, а также право на ежемесячную денежную выплату, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и обеспечение жильем в случае необходимости улучшения жилищных условий.
Законопроект вступил в силу со дня опубликования, он распространяется на все правоотношения после 1 января 2023 года.
Владимир Путин
Великая Отечественная война
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