Общество 28 апреля 2023, 10:53 Жителям осажденного Сталинграда присвоили статус ветеранов Великой Отечественной войны Путин приравнял жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект о распространении статуса ветерана Великой Отечественной войны на обладателей знака отличия «Житель осажденного Сталинграда». Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Обладателями знака являются жители, которые в период Сталинградской битвы находились на территории осажденного города.

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Согласно указу президента, теперь на них распространяются все меры социальной поддержки и льготы, предусмотренные законом «О ветеранах».

В том числе речь идет о повышении пенсий по случаю потери кормильца, по инвалидности и за выслугу лет, а также право на ежемесячную денежную выплату, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и обеспечение жильем в случае необходимости улучшения жилищных условий.

Законопроект вступил в силу со дня опубликования, он распространяется на все правоотношения после 1 января 2023 года.