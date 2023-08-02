Общество 02 августа 2023, 08:56 Жителям новых регионов России разрешили голосовать по паспортам Украины и водительским правам Замглавы ЦИК Булаев: жители новых регионов РФ смогут проголосовать по документам Украины РИА «Новости»

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В сентябре жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей изберут депутатов своих заксобраний. Они смогут отдать голос не только по российским документам, но и украинским, в том числе ID-картам и водительским удостоверениям. Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил об этом «Известиям».

«Не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов», — сказал он.

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Жителям Херсонской и Запорожской областей разрешат проголосовать по паспорту Украины с отметкой о регистрации в регионе не позднее 30 сентября 2022 года, а также по ID-карте и любому другому документу, удостоверяющему личность, в том числе водительскому удостоверению. В последнем случае понадобится выписка из домовой книги.

В Луганской и Донецкой народных республиках похожая система. Избирательные комиссии примут людей не только с российскими, но и украинскими паспортами и ID-картами. При наличии выписки из домовой книги жители смогут проголосовать по военному билету, удостоверению личности офицера и другому выданному уполномоченным органом документу, подтверждающему личность.

Голосование пройдет в два этапа — с 8 по 9 сентября выездное, 10 сентября стационарное, на участках. Новые регионы изберут членов заксобраний.