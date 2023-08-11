Общество 11 августа 2023, 10:44 Жителям новых регионов России предложили регистрировать автомобили через «Госуслуги» МВД России: жители новых регионов смогут зарегистрировать авто через «Госуслуги» piqsels

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Жители новых российских регионов теперь смогут получить услуги по линии Госавтоинспекции в режиме онлайн. На сайте «Госуслуги» стали доступны подача заявлений на регистрацию «автомототранспортных средств», запись на прием экзаменов и выдачу водительских прав, сообщила пресс-служба МВД России.

Услуга уже несколько лет доступна на территории России и пользуется популярностью. Теперь ею могут воспользоваться и жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировавшиеся на «Госуслугах». В МВД отметили, что для регистрации автомобилей, получения или обмена водительского удостоверения можно выбрать удобные дату и время и прибыть в Госавтоинспекцию к назначенному часу.

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При этом возможность обратиться за госуслугами по линии ГИБДД напрямую в подразделение инспекции в регионе — как через интернет, так и лично — сохранится, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.