Жителям Новосибирска пообещали аномально теплую погоду с метелями

Так, в среду, 3 февраля ночная температура составит примерно 14-16 градусов мороза, а днем потеплеет до минус 3-5 градусов. В город придет небольшой снегопад, местами будут метели. В четверг дневная температура составит минус 6-8 градусов. На следующий день столбики термометра покажут около 8 градусов мороза.

Власти Новосибирска предупредили, что из-за потепления с крыш зданий могут сходить снежные массы. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить по телефонам: 051, 218-68-88.