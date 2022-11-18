Общество 18 ноября 2022, 16:23 Жителям Нижнего Новгорода рассказали, где расположатся выходы новых станций метро

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В центре Нижнего Новгорода появятся восемь новых входов и выходов из станций метро. Четыре из них расположатся на площади Свободы, написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН».

Четыре остальных входа в метро будут выходить на площадь Сенную в районе снесенной автостанции, у канатной дороги, на улице Сеченова и на Большой Печерской.

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В службе метрополитена добавили, что в будущем планируется сделать подземный переход с входом-выходом у Сенной площади.

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