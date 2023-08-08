Общество 08 августа 2023, 14:43 Жителям Нижегородской области пообещали жаркую погоду до конца недели

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Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева в разговоре с ИА «Время Н» рассказала, что до конца недели в Нижегородской области сохранится жаркая погода.

По словам метеоролога, столбики термометров будут показывать +28 градусов. В ночное время суток воздух прогреется до +18 градусов.

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В некоторых районах области пройдут кратковременные дожди, заключила Мокеева.