Общество 11 декабря 2023, 13:51 Жителям Нижегородской области пообещали потепление на этой неделе

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В начале недели в Нижегородской области сохранится аномальная погода с сильными морозами и снегопадами. Однако к выходным в регион придет потепление. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на метеорологов.

В понедельник днем, 11 декабря, ожидается переменная облачность, температура поднимется до -12… -14 градусов. Во вторник, 12 декабря, столбики термометров покажут -11… -12 градусов.

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В выходные дни в регионе потеплеет до -6… -8 градусов. Прогнозируется пасмурная погода.