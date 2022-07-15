Жителям Москвы рассказали о погоде на предстоящих выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в Москву и Московскую область придет комфортная погода. Столбики термометров не поднимутся выше 26 градусов, написало ИА НСН.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 17 июля, возможен кратковременный дождь.

«В Московском регионе в выходные погода будет вполне комфортная. Во-первых, в субботу не прогнозируется осадков, будет переменная облачность и солнышко. Но температура, все-таки, будет понижаться. Она понижается каждый день примерно на один градус. Температура будет +19… +24°C в Московской области, а в самой Москве максимальные значения +22… +23°C. В воскресенье температура понизится на один-полтора градуса и уже максимальные значения будут +20… + 21°C. Существенных осадков не ожидается, но кратковременные дожди возможны», — сказал он.

Вильфанд также добавил, что в ближайшее время возвращения изнурительной жары ждать не стоит.