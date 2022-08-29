Жителям Москвы рассказали, как защититься от задымления

Врач-пульмонолог Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого Олег Абакумов дал советы жителям Москвы и Подмосковья, как защититься от смога и задымления, которые пришли из Рязанской области. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам медика, мелкие частицы дыма наиболее опасны для дыхательной системы. Они не только раздражают верхние дыхательные пути и становятся причиной воспаления слизистых глаз и носа, но и могут доходить до нижних дыхательных путей.

«Самые серьезные последствия возможны у аллергиков и людей с хроническими заболеваниями легких. Например, такими, как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. У людей с этими патологиями могут участиться обострения в виде приступов кашля, чувства нехватки воздуха и даже удушья», — сообщил Абакумов.

Медик посоветовал москвичам в период смога реже выходить на улицу, а при необходимости использовать маски и респираторы. По возвращению домой с работы необходимо тщательно промывать глаза, полоскать горло и промывать нос солевыми растворами.

«Проветривать помещения в период смога не нужно. Лучше включать внутреннюю вентиляцию. Если в квартире есть системы для очистки воздуха и увлажнители — самое время ими воспользоваться», — заключил врач.