Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте

До конца этого года владельцы карт «Мир» могут сэкономить на проезде в общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Обычная стоимость поездки в метро, на МЦК или МЦД — 46 рублей, но карта «Мир» вернет кешбэком 10 рублей.

Кроме того, 20 рублей сэкономят пассажиры, оплатившие проезд с помощью смартфона, к которому в сервисе мобильных платежей привязана карта «Мир».

«Акция платежной системы „Мир“ в Москве и Подмосковье стартовала совсем недавно, в начале сентября и за первый месяц побила все рекорды по популярности. В общей сложности пассажиры в столице и области сэкономили на проезде более 120 миллионов рублей», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Почти 68 миллионов рублей составила экономия для гостей и жителей Москвы, которые оплачивали проезд картами «Мир» метро, МЦК или МЦД. Более 53 миллионов рублей смогли сэкономить пассажиры наземного транспорта Подмосковья.

Акция проходит уже в пятый раз, в этом году к ней впервые подключили МЦД. Чтобы воспользоваться акцией, нужно найти специальный турникет, приложить к нему карту или смартфон. После оплаты со счета спишется полная стоимость, но уже через несколько минут сумма скидки вернется обратно на карту.