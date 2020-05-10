Жителям Москвы и области посоветовали в жару 12 мая сидеть дома

Врач призвала россиян 12 мая провести, по возможности, дома. В этот день синоптики прогнозируют жару до +26 градусов, и в масках и перчатках будет душно.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что, если человек находится на самоизоляции дома, ему не стоит беспокоиться из-за резких перепадов температуры. В квартирах уже установился свой микроклимат, к которому все привыкли.

«12 мая людям лучше не выходить из дома, если есть возможность. Потому что в масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции», — сказала Лариса Алексеева.

Здоровым людям при выходе на улицу 12 мая Алексеева посоветовала обливаться водой и опрыскивать себя из пульверизатора. Но лезть под холодную воду нельзя из-за высокой вирусной нагрузки.

12 мая днем температура в Москве и области может подняться до +26. Но 13-го пойдет на спад. Ожидается в районе 9–14 градусов. Погода в следующие дни будет холоднее климатической нормы.

Сейчас в Москве около 11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +18 градусов.