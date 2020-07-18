Жителям Москвы и области пообещали теплый август

Более теплый август, чем обычно, наступит на севере Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

А прохладнее обычного будет на юге европейской территории России — в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге. Тем не менее в этих регионах все равно будет в пределах +30 градусов. Прохладный август может прийти на Алтай.

В столице и Московской области август будет в пределах климатической нормы. Ночью столбики термометра будут показывать +9…+14 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +20…+25 градусов. В Москве в последний летний месяц обычно выпадает 77 миллиметров осадков. В 2020 году ожидается, что дожди не превысят климатическую норму.

На севере Поволжья будет умеренно тепло. По ночам температура будет колебаться в пределах +10…+15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +24.

На юге Урала — в Свердловской, Курганской и Челябинской областях — дневная температура также прогнозируется в пределах +19…+24 градусов. Примерно такая же температура простоит в Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области.

На большей части европейской территории осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. В основном они выпадут в Предуралье, Башкирии, Свердловской, Курганской и Челябинской областях, на юге Тюменской области, западе Омской области, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Республике Алтай. А меньше нормы осадков может выпасть на крайнем западе европейской территории — в Брянской и Курской областях, в Ямало-Ненецком округе, на юге Таймыра, в Эвенкии, в Магаданской области, на севере Якутии, на Чукотке.