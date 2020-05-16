Жителям московского региона рассказали о погоде в субботу
Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь придут в Москву в субботу, 16 мая. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».
«Сегодня столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона, что немного повысит температурный фон, но не сможет вернуть его в свое климатическое русло», — отметил специалист.
Днем столбики термометра в столице покажут +13…+15 градусов, а в Московской области воздух прогреется до +11…+16 градусов.
С юго-запада подует ветер, его порывы будут достигать трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее жителей европейской части страны предупредили, что пока жары ждать не стоит. Резкого потепления не будет как до конца этой недели, так и на следующей. Температура будет повышаться очень медленно, на один-два градуса.