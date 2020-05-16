Жителям московского региона рассказали о погоде в субботу

«Сегодня столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона, что немного повысит температурный фон, но не сможет вернуть его в свое климатическое русло», — отметил специалист.

Днем столбики термометра в столице покажут +13…+15 градусов, а в Московской области воздух прогреется до +11…+16 градусов.

С юго-запада подует ветер, его порывы будут достигать трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей европейской части страны предупредили, что пока жары ждать не стоит. Резкого потепления не будет как до конца этой недели, так и на следующей. Температура будет повышаться очень медленно, на один-два градуса.