Жителям Мелитополя и остальной части Запорожской области подключат газ к 1 ноября | 360°

Общество 26 октября 2022, 12:47 Жителям Мелитополя и остальной части Запорожской области подключат газ к 1 ноября Балицкий: в Мелитополе и остальной части Запорожья подключат газ к 1 ноября

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В Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат газ к 1 ноября. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Первым населенным пунктом региона, где восстановили газоснабжение, стал Бердянск. В начале недели местная администрация сообщили о подключении к газу котельных города. Газ уже подвели в Бердянский гериатрический пансионат и на хлебокомбинат, уточнил ТАСС.

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По словам Балицкого, в общей сложности в Бердянском районе получили газ уже три населенных пункта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что с 25 октября тепло подали в 35 многоквартирных и 165 частных домов.

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На минувшей неделе врио губернатора региона сообщил о начале капитального ремонта трассы трассы Мелитополь — Джанкой. Балицкий отметил, что к работам хотели приступить в 2023 году, но дорога слишком изношена, поэтому сроки сдвинули, сообщили «Известия».