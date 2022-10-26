Жителям Мелитополя и остальной части Запорожской области подключат газ к 1 ноября | 360°

26 октября 2022, 12:47
Жителям Мелитополя и остальной части Запорожской области подключат газ к 1 ноября
Балицкий: в Мелитополе и остальной части Запорожья подключат газ к 1 ноября
В Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат газ к 1 ноября. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
Первым населенным пунктом региона, где восстановили газоснабжение, стал Бердянск. В начале недели местная администрация сообщили о подключении к газу котельных города. Газ уже подвели в Бердянский гериатрический пансионат и на хлебокомбинат, уточнил ТАСС.
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По словам Балицкого, в общей сложности в Бердянском районе получили газ уже три населенных пункта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что с 25 октября тепло подали в 35 многоквартирных и 165 частных домов.
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На минувшей неделе врио губернатора региона сообщил о начале капитального ремонта трассы трассы Мелитополь — Джанкой. Балицкий отметил, что к работам хотели приступить в 2023 году, но дорога слишком изношена, поэтому сроки сдвинули, сообщили «Известия».
Обстановка в Запорожье
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