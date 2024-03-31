Общество 31 марта 2024, 08:05 Жителям ЛНР начали предоставлять более 100 социальных мер поддержки Пасечник: ЛНР — это социально ориентированный регион России РИА «Новости»

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Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал республику социально ориентированным регионом. По его словам, жителям предоставляют более 100 социальных мер поддержки, как и в другом регионе страны. Его процитировал ТАСС.

ЛНР является участником всех национальных проектов России. Жителям оказывают квалифицированную медицинскую помощь, а молодым семьям — финансовую поддержку, подчеркнул Пасечник.

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Он добавил, что пожилые люди получают достойную пенсию. И все эти перемены произошли благодаря присоединению к России. В ЛНР спокойны за свое будущее благодаря президенту Владимиру Путину, подытожил глава республики.

В ЛНР в ближайшее время заработают популярные в России маркетплейсы — Ozon и Wildberries. Жители Донбасса смогут покупать товары по доступным ценам.

Ряд регионов РФ взяли шефство над республиками Донбасса, помогая им внедрять российские стандарты образования.