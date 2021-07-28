Жителям Ленинградской области грозит уголовное дело за растление несовершеннолетней

Два жителя города Лодейное Поле в Ленинградской области обвиняются в растлении девочки-подростка. Заявление в полицию написала мама несовершеннолетней во вторник, 27 июля. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что в декабре 2020 года 31-летний мужчина совратил школьницу 2006 года с ее же согласия. Также выяснилось, что 24 июля другой знакомый девочки вступил с ней в интимную связь. Уточняется, что семья подростка стоит на учете ОДН.

Оба мужчины явились в полицию для дачи показаний. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Известно, что первый обвиняемый ранее был судим за кражу, а второй 38-летний растлитель обвинялся в причинении вреда здоровью. В 2019 году дело было закрыто.