Жителям Курской области стали звонить с неизвестных номеров и наводить панику

Жителям Курской области стали поступать звонки с неизвестных номеров. Людей пытаются дезинформировать и навести панику, предупредил губернатор региона Роман Старовойт.

«Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до „красного“, про эвакуацию, и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области. Перед этим Старовойт сообщил, что под огонь попал погранпункт в деревне Гордеевка. Обстрел велся со стороны Украины. По словам губернатора, в результате ведения огня никто не пострадал.

Украинские военные обстреляли не только Курскую, но и Брянскую область с Белгородской. От действий ВСУ пострадали мирные жители, среди которых оказался ребенок и беременная девушка.