17 ноября 2023, 16:43
Жителям Курска объяснили причину громких звуков в городе
Старовойт: громкие звуки в Курске связаны с плановым подрывом боеприпасов
Жители Железнодорожного округа Курска услышали громкие звуки. Их происхождение объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
По его словам, хлопки доносятся с полигона, где проводят плановые подрывы боеприпасов.
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«Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона.
До этого жители Курска слышали звуки взрывов 10 ноября. Горожанам объяснили, что военные проводили учебные стрельбы на полигоне.
Ночью 11 ноября жители Коломны рассказали о звуках взрывов. СМИ сообщали, что над городом сбили беспилотник. Официальной информации на этот счет не поступало.
В Севастополе в октябре жители также слышали громкие хлопки. Их причиной стали учения Черноморского флота с применением реактивных бомбометов, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Военные учения
Взрывы
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