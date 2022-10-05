Жителям Курганской области пообещали теплую неделю | 360°

Общество 05 октября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Курганской области пообещали теплую неделю

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Сотрудники Курганского Гидрометцентра рассказали, что в области в ближайшие дни температура воздуха будет держаться на отметке в 17 градусов. Осадков 5–6 октября не предвидится, сообщил «Царьград».

В среду, 5 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 12 градусов, в отдельных местах — до 17 градусов.

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В четверг, 6 октября, температура воздуха будет оставаться на тех же значениях. Ночью температура опустится до 7 градусов тепла.

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В пятницу, 7 октября, возможен небольшой дождь и слабый ветер.

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