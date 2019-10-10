Жителям Кургана пообещали постричь траву вместо ремонта дороги

Жалоба местного жителя была подкреплена видео, где он из машины показал, по какой «дороге» ему приходится ехать после дождя.

«По этой дроге ездят школьные автобусы с детьми. Углы наклона поверхности к обочинам недопустимы ни по одним стандартам, многочисленные ямы. В некоторых местах машинам не разъехаться», — прокомментировал он ситуацию.

Мужчина попросил для начала засыпать дорогу щебнем и включить в план по ремонту.

В ответ на обращение районные чиновники сделали отметку «Принято положительное решение» и рассказали, что «при содержании этой дороги проводятся следующие работы: 1. В летний период: скашивание травы косилкой; профилирование автогрейдером; ликвидация колей на проезжей части. 2. В зимний период: очистка обочин от снега; устройство траншей в снегу бульдозером. Иных работ не предусмотрено».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Курганской области подвел итог: «Вопрос ремонта в виде улучшения щебнем будет рассматриваться при планировании работ на 2020 год, исходя из средств регионального дорожного фонда». В департаменте пояснили, что все средства дорожного фонда в этом году уже израсходованы.